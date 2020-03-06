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٦ مارس ٢٠٢٠ - ٢٢:٠٤

موسوي: تأشيراتنا الالكترونية تتوافق مع نظام التأشيرات في البلدان المتقدمة

موسوي: تأشيراتنا الالكترونية تتوافق مع نظام التأشيرات في البلدان المتقدمة

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي انه لافرق في عملية إصدار التأشيرات الإلكترونية الإيرانية لرعايا جميع الدول باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية.

وعقب نشر بعض المعلومات حول كيفية إصدار تأشيرة الدخول إلى جمهورية إيران الإسلامية الايرانية للمسافرين، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي اليوم (الجمعة): "إن قواعد إصدار التأشيرات الالكترونية في الجمهورية الاسلامية الايرانية لرعايا جميع الدول هي نفسها باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية.

واعتبر موسوي ان هذه القواعد تتوافق مع نظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة والتي لاتحتاج الى وضع العلامات وإدراج طوابع الدخول والخروج بهدف تسريع اجراءات السفر وعدم اخذ حيز في صفحات جواز السفر وان هذه السياسة لاتقتصر على رعايا بلد معين فحسب./انتهى/

رمز الخبر 1902608

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