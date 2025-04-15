تضامناً مع فلسطين.. المالديف تجدد حظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه أعلنت جزر المالديف، اليوم الثلاثاء، أنّها ستحظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد، وذلك تعبيراً عن التضامن الراسخ مع الشعب الفلسطيني.

وصادق الرئيس، محمد معزو، على التعديل الثالث لقانون الهجرة، والذي ينص على حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضي البلاد، بعد وقت قصير من إقراره من قبل البرلمان، في وقتٍ سابق اليوم.

وقال مكتبه، في بيان، إنّ "هذا التصديق يعكس موقف الحكومة الحازم، رداً على الفظائع المستمرة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان: "تؤكد جزر المالديف تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية".

وأفاد متحدث باسم مكتب معزو لوكالة "فرانس برس" بأنّ الحظر سيُنفذ فوراً.

وكانت حكومة المالديف، قد قررت حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد، في حزيران/يونيو الفائت، وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.