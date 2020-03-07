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٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠

اطلاق اذاعة "الاعتكاف" في الايام البيض

اطلاق اذاعة "الاعتكاف" في الايام البيض

أعلن مساعد شؤون الاذاعة حميد شاه آبادي عن إطلاق اذاعة الاعتكاف في الايام البيض.

   وأفادت وكالة مهر للأنباء ان شاه آبادي وفي اشارة الى اطلاق اذاعة "الاعتكاف" قال: بالنظر الى الظروف التي يواجهها البلاد وتفشي فيروس كورونا الذي أدى الى الغاء التجمعات والاجتماعات والمراسم الغاء الطقوس الدينية منها مراسم الاعتكاف في المساجد فان الاذاعة الايرانية تطلق محطة اذاعية جديدة تحت عنوان اذاعة "الاعتكاف" لاقامة الطقوس الدينية في المنازل.

ووفقا لوكالة مهر اعتبر هذا المسؤول في الاذاعة الايرانية ان اذاعة "الاعتكاف" ان تكون بديلا مناسبا لمراسم الاعتكاف في المساجد في الظروف الراهنة وان تحقق شعار "كل بيت مسجد "لتعزيز الاتصال بالله. 

رمز الخبر 1902614

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