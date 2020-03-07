شمخاني يتوجه إلى بغداد لإجراء مباحثات مع نظيره العراقي حول العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر ان يبحث شمخاني مع مستشار الامني القومي العراقي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
كما ليس من المستبعد ان يتم خلال هذه الزيارة مناقشة موضوع التعاون المشترك والشامل في مجال مكافحة كوورنا ./انتهى/
توجه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال" علي شمخاني"، اليوم السبت، الى بغداد وذلك تلبية لدعوة من نظيره العراقي، لإجراء مباحثات حول كل ما من شأنه أن يخدم تطلعات الشعبين الايراني والعراقي ولتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر ان يبحث شمخاني مع مستشار الامني القومي العراقي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
كما ليس من المستبعد ان يتم خلال هذه الزيارة مناقشة موضوع التعاون المشترك والشامل في مجال مكافحة كوورنا ./انتهى/
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