شمخاني يتوجه إلى بغداد لإجراء مباحثات مع نظيره العراقي حول العلاقات الثنائية

توجه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال" علي شمخاني"، اليوم السبت، الى بغداد وذلك تلبية لدعوة من نظيره العراقي، لإجراء مباحثات حول كل ما من شأنه أن يخدم تطلعات الشعبين الايراني والعراقي ولتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.