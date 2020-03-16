روحاني یعبر عن ارتياحه للتضامن والتعاون الفاعلين بين الشعب والسلطات في احتواء ومواجهة مرض كورونا

وخلال اتصال هاتفي مع محافظ خراسان الرضوية اليوم الاثنين تلقى حسن تقارير تفصيلية عن الاجراءات المتخذة على صعيد تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية لادارة وباء كورونا مؤكدا ضرورة ان يبذل مسؤولوا المحافظة في كافة القطاعات لاستثمار طاقات المحافظة بما فيها القوات المسلحة والمنظمات الشعبية على صعيد تقديم الخدمات للمواطنين والحؤول دون تفشي هذا المرض .

وعبر روحاني عن ارتياحه للتضامن والتعاون الفاعلين بين الشعب والسلطات في احتواء ومواجهة مرض كورونا في هذه المحافظة ومشاركة علماء الدين والسدانة الرضوية والمنظمات غير الحكومية والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي على هذا الصعيد ، وأعرب عن أمله في أن تسهم مساعدة المواطنين ورعاية البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات في احتواء تفشي فيروس كورونا على وجه السرعة.

وجدد الرئيس الإيراني تقديره لتفاني الأطباء والممرضات والموظفين الطبيين والخدمات التي يقدموها في المستشفيات في محافظة خراسان الرضوية وفي جميع أنحاء البلاد وأضاف: اننا ندعو المواطنين في محافظة خراسان الرضوية الى الامتثال لتوصيات ووزارة الصحة والبقاء في منازلهم وتجنب الزيارات غير الضرورية

كما شدد روحاني على أهمية فرض قيود على دخول وخروج المسافرين إلى مناطق محددة من محافظة خراسان الرضوية في إطار سياسات وبرامج وخطط وقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بهدف الحد من تفشي هذه المرض