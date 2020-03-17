إيران تستلم الشحنة الثالثة من مساعدات اليونيسف لمكافحة كورونا

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية انه في سياق الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لمواجهة فيروس كورونا، ارسلت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) شحنة ثالثة من المساعدات الى الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وتتضمن مساعدات اليونيسف بالإضافة إلى الإمدادات الطبية، ارشادات توجيهية باللغة الفارسية لحماية الأطفال ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا وإيجاد بيئة آمنة للأطفال في المنزل في حالة تفشي مرض كورونا في المجتمع.

كما وصلت الى ايران امس الاثنين شحنتان من المساعدات الصحية والعلاجية من اوزبكستان والامارات لمواجهة فيروس كورونا.