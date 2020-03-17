ظريف يدعو لندن الى عدم مسايرة واشنطن في حظرها ضد طهران

وخلال اتصال هاتفي جرى مساء الاثنين تبادل ظريف ونظيره البريطاني دومينيك راب، وجهات النظر بشأن آخر التطورات حول تفشي فيروس كورونا في ايران والعالم، والحظر الاميركي الأحادي والاتفاق النووي والقضايا القنصلية الثنائية فضلا عن التطورات الاقليمية.

واعرب ظريف عن تقديره للمساعدات المرسلة من قبل الاتحاد الاوروبي وخاصة الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) الى ايران لمواجهة فيروس كورونا، ووصف الحظر الاميركي الأحادي غير القانوني بأنه يشكل عقبة امام مكافحة هذا الوباء العالمي، داعيا بريطانيا في هذه الظروف، لعدم مسايرة الحظر الاميركي الظالم ضد الشعب الايراني وفقا لالتزامات الاتفاق النووي وكذلك من حيث الاعتبارات الانسانية.