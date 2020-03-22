قائد الثورة الإسلامية: أميركا هي أخبث عدو لإيران ومسؤولوها وقحون وظالمون وإرهابيون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في الخطاب السنوي الذي ألقاه سماحته صباح اليوم الاحد في مطلع العام الايراني الجديد والذي يتزامن هذا العام مع حلول المبعث النبوي الشريف حيث اعتبر قيم الامام الخميني "رض" بانها نفس قيم الرسول الاكرم وقد تلقى عونا من الله في تطبيق هذه القيم بالمجتمع واضاف : معجزة الثورة الاسلامية اصبحت واقعا على الارض.

واكد اننا اليوم بامكاننا ان نصل بايران الى قمة العلم والسياسة والصناعة في العالم محذرا في نفس الوقت من ان العديد من البلدان تتعاون وتتواطأ مع بعضها اليوم ضد ايران.

ووصف امريكا بانها اخبث عدو لايران اليوم لان مسؤولي هذا البلد كذابون ووقحون وطامعون وظالمون وارهابيون وتجتمع فيهم كل الصفات السيئة.

ونوه قائد الثورة الاسلامية الى انه وحسب توصيات القران الكريم علينا بالصبر والاستقامة وان نتابع اهدافنا بخطى ثابتة وسيكون النصر حليفنا واضاف: الشعب الايراني يتحلى بهذه الميزة وهي الصبر والصمود ما تجعله قادرا على التغلب على اعدائه.

وفي جانب اخر من خطابه قال اية الله الخامنئي كما كررت سابقا يجب ان يصبح البلد قوي واضاف: الحفاظ على الجيل الشاب الذي يجلب التطور للبلاد.

واشار الى ان البلاد قامت بخطوات جبارة ولديها علماء وباحثون وحقق تطورات علمية وانتاجية كبيرة واضاف: لكن هذا لا يكفي، هذا الامر يجب ان تكون قفزة نوعية بالانتاج، يجب ان تقوم كل المؤسسات بعملها وتكون عطاءات تقدمها الحكومة.

ولفت اية الله الخامنئي الى ان ايران تواجه اليوم وباء انتشر في كل العالم واضاف: نحتاج الى الصبر وعملنا يجب ان يكون جيدا ونعتمد على العقل، المسؤولون اتخذوا خطوات جيدة والجميع يجب ان يلتزموا بذلك.

وفيما يخص مزاعم المسؤولين الامريكيين بمساعدة ايران قال قائد الثورة الاسلامية ان الامريكيين متهمون بصنع ونشر فيروس كورونا ولذلك لا يمكن الوثوق بهم .

وأوضح سماحته أن الأمريكيين قالوا عدة مرات أنهم مستعدون لتقديم المساعدات العلاجية والدوائية في حال طلبت ايران ذلك، قائلا، بداية انتم تعانون من النقص وهذا ما يقوله المسؤولون الأمريكيون، ثانياً أنتم متهمون بأنكم انتجتم هذا الفيروس.

وأضاف، أنا لا أعلم كم هو هذا الاتهام واقعي ولكن عندما يوجد هكذا اتهام فأي انسان عاقل سيطلب منكم المساعدة؟ لا يمكن الوثوق بكم.

كما اشار بالقول انه خلال 40 عاما تبين لنا بان للبلاد امكانات تمكنها من الوقوف بوجه التحديات و اوصي شعبنا بالالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واضاف: ان شاء الله سيتم التغلب قريبا على هذا الوباء في ايران وخارجها .

يذكر ان خطاب سماحة السيد القائد بث مباشرة اليوم عبر قنوات التلفزيون الرسمي الإيراني.

وان سماحة قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا سنويا في اليوم الاول من كل عام ايراني جديد في العتبة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرقي البلاد)، الا أنه قرر هذا العام الغاء هذا الخطاب بناء على التوصيات الصحية، للحيلولة دون المزيد من انتشار فيروس كورونا.

واطلق سماحة القائد على هذا العام اسم عام القفزة الانتاجية مؤكدا دور الانتاج في انعاش الاقتصاد الوطني للبلاد./انتهى/