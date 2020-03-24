تسليم الشحنة السابعة من المساعدات الطبية للصحة العالمية الى إيران بهدف مكافحة "كورنا"

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه إثر انتشار فايروس كورونا، سلمت منظمة الصحة العالمية، شحنتها السابعة من المساعدات الطبية الطارئة الى المسؤولين الايرانيين لمواجهة هذا الفيروس.

وتشمل هذه الشحنة التي تم ارسالها مباشرة من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف السويسرية، 2499 كرتونة تحتوي كل منها 120 علبة من اقراص "لوبيناوير" و"ريتوناوير" والتي يحتاج لها المرضى المصابون بـ"كوفيد19" في ايران.

الجدير بالذكر، ان كريستوف هاملمن مندوب منظمة الصحة العالمية في ايران، ولدى تفقده الاسبوع الماضي لمخزن هيئة أمناء توفير العملة الصعبة في علاج المرضى، والذي يخزن ففيه بعض المواد الطببية المرسلة من الاوساط الدولية، قال: ان هذه الادوية الهامة تم توريدها الى البلاد كدعم طارئ في مواجهة ازدياد انتشار مرض "كوفيد19" لكي نقوم بذلك بدعم وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها في سائر المحافظات، والتي تتقبل المرضى المصابين بـ"كوفيد19".