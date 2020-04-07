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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:٥٥ م

نسبة وفيات كورونا تنخفض خلال اليومين الأخيرين في طهران

نسبة وفيات كورونا تنخفض خلال اليومين الأخيرين في طهران

اعلن سؤول عمليات ادارة مرض كورونا في العاصمة طهران "علي رضا زالي" عن انخفاض عدد وفيات كورونا في طهران خلال الساعات اليومين الماضيين.

وقال زالي في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان الاحصائيات الواردة من المستشفيات تشير الى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وبطبيعة الحال فان الاجراءات جارية للمزيد من تحسين الظروف التي من شانها خفض الاصابات وبالتالي الوفيات بسبب الفيروس.

يتبع...

رمز الخبر 1903234

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