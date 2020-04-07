نسبة وفيات كورونا تنخفض خلال اليومين الأخيرين في طهران

وقال زالي في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان الاحصائيات الواردة من المستشفيات تشير الى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وبطبيعة الحال فان الاجراءات جارية للمزيد من تحسين الظروف التي من شانها خفض الاصابات وبالتالي الوفيات بسبب الفيروس.

يتبع...