إيران ترحب بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وقال موسوي في تصريح له يوم الخميس ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم دوما استقلال العراق وسيادته الوطنية ووحدة اراضيه واستقراره السياسي وتعتبر اتفاق وجهات النظر بين جميع التيارات السياسية العراقية عبر الاليات الديمقراطية السبيل الوحيد لتسوية الخلافات عبر الطرق السلمية ومن هذا المنطلق ترحب الجمهورية الاسلامية الايرانية باتفاق التيارات السياسية العراقية اليوم على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح .

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تتمنى النجاح والتوفيق لمصطفى الكاظمي تامل في ان ينجح في مهمته بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية تطلعات الشعب والمرجعية الدينية في العراق وايجاد عراق موحد ومستقر يتبوأ مكانته المهمة على المستويين الاقليمي والدولي.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية، لا شك ان تناغم وتضامن جميع الاطياف المختلفة والاحزاب السياسية والشخصيات العراقية البارزة بمن فيهم السيد عدنان الزرفي لعب ويلعب دورا مهما في تحقيق هذا الهدف واستمراره .

وقال موسوي، ان الجمهورية الاسلامية الايراني، وكما كانت في الماضي دوما، تعلن استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة العراقية وصولا الى اجتيازه المشاكل ونيل الاهداف السامية للشعب والمرجعية في العراق.