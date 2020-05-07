الكاظمي، رئيساً رسمياً للوزراء في العراق

وصوت البرلمان العراقي على الوزراء في الحكومة الجديدة على النحو التالي : 1 (عثمان الغانمي.. وزيرا للداخلية) ) 2جمعه عناد.. وزيرا للدفاع) 3 (علي عبد الامير علاوي.. وزيرا للمالية) 4 (خالد بتال.. وزيرا للتخطيط) 5 (حسن التميمي.. وزيرا للصحة) ) 6 نبيل كاظم.. وزيرا للتعليم العالي) 7(ماجد مهدي.. وزيرا للكهرباء) 8 (نازين محمد.. وزيرا للبلديات)) 9 ناصر حسين.. وزيرا للنقل) 10 (عدنان درجال.. وزيرا للشباب والرياضة) 11 (منهل عزيز.. وزيرا للصناعة) 12 (أركان شهاب احمد.. وزيرا للاتصالات) 13 (عادل حاشوش.. وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية) 14 (مهدي رشيد.. وزيرا للموارد المائية) 15 (علي حميد مخلف.. وزيرا للتربية).

فيما تم رفض مرشحي 5 وزارات وهي : (التجارة) و (العدل) و (الثقافة) و (الزراعة) و (الهجرة).

كما تم تأجيل التصويت على وزيري (الخارجية) و (النفط).

وأدت الحكومة العراقية الجديدة اليمين الدستوري تحت قبة البرلمان بعد نيلها الثقة من اعضائه، وتم رفع الجلسة الى إشعار آخر. /انتهى/