مصدر نيابي يكشف عن اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي

وذكر المصدر لوكالة الفرات نيوز ان "المرشحين هم فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لحقيبة وزارة الخارجية، و حاكم سالار عن الاتحاد الوطني الكردستاني، لحقيبة وزارة العدل، و حسن ناظم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، و ايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين .

وأشار الى ان القائمة تضمنت "ترشيح إحسان عبد الجبار لحقيبة وزارة النفط، وترشيح محمد عبد الكريم لوزارة الزراعة، وترشيح {علاء الجبوري لوزارة التجارة".

وكان مكتب رئيس مجلس النواب أعلن اليوم الخميس في بيان مقتضب، ان رئيس المجلس محمد الحلبوسي تسلم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة وسيرهم الذاتية.

ومن المرجح طرح الأسماء على التصويت في مجلس النواب خلال جلسة السبت المقبل.

يذكر ان المستشار في رئاسة مجلس النواب، شاكر حامد، كشف أمس في تصريح صحفي انه تم اشعار المجلس، بان رئيس الوزراء، استكمل اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، وربما ستصل السير الذاتية للحقائب السبع قرباً" مرجحا ان، تنعقد جلسة الاسبوع المقبل لاستكمال الكابينة.

/ انتهى/