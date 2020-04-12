انتاج اختبار سريع لكورونا على اساس تشخيص الاجسام المضادة في ايران

وكتب جهانبور في تغريدة له فجر الاحد: انه وفي ظل الجهود المبذولة من قبل التقنيين والشركات المعرفية الايرانية سيكون اختبار معرفة الاجسام المضادة لفيروس "كوفيد-19" والاختبار السريع لكورونا على اساس معرفة الاجسام المضادة (antibodies) في متناول اليد قريبا.

واضاف: ان اساليب التشخيص السريعة ومنخفضة الكلفة والشاملة هذه، ستسهل التنفيذ المرحلي للتباعد الاجتماعي الذكي خلال الاسابيع القادمة.

ووفقا لاحدث الاحصائيات، اصيب بفيروس كورونا المستجد في ايران لغاية الان 70 الفا و 29 شخصا تعافى منهم 41 الفا و 947 شخصا فيما توفي 4 الاف و 357 اخرون.

وتشير الاحصائيات العالمية الى اصابة مليون و 770 الفا بالفيروس في مختلف دول العالم توفي منهم 108 الاف و 338 شخصا لغاية الان.