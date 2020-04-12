إيقاف نشاطات الوحدة الاولى من محطة بوشهر النووية لإنتاج الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس منظمة الطاقة النووية في ايران والمدير العام لشركة انتاج وتطوير الطاقة النووية محمود جعفري صرح اليوم الأحد: وفقا للمخطط الجاري والتنسيق مع شبكة الكهرباء العامة في البلاد، ستتوقف فعاليات محطة بوشهر النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية بغية الاجراءات السنوية لتبديل الوقود في هذه المحطة والفحص والصيانة، منذ اليوم الاحد (12 نيسان/ ابريل).

وأضاف: احدى أهم الاسباب للقيام هذه الاجراءات في هذا التوقيت هو التهيئ لإنتاج الطاقة وتقديم خدمة الكهرباء في الصيف، حيث نشهد ذروة الاستهلاك.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای بهره‌برداری تجاری از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون حدود ۴۳ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل‌شده است

وأضاف: من بداية تشغيل الوحدة الاولى لمحطة بوشهر النووية لحد الآن، تم انتاج 43 مليار كيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية، ومنذ تبديل الوقود في شهر نيسان العام الماضي تم انتاج 7،2 كيلو وات ساعة من الطاقة./انتهى/.