إفتتاح مركز ضخم لوحدات العناية المركزة في مدينة رشت

وتبلغ مساحة وحدة العناية المركزة المتطورة في مستشفى رازي ، 900 متر مربع وتشمل 30 سريرا مجهزا بسرير كهربائي، جهاز التنفس، مضخة حقن، قاعدة مصل، وشاشة مراقبة، وجهاز الصدمة الكهربائية، وجهاز شفط وجهاز تخطيط القلب.

وبلغت كلفة انشاء هذه الوحدة 8 مليارات تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي).

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة جيلان، ارسلان سالاري ، انه مع افتتاح الوحدة الجديدة ازداد عدد أسرة وحدة العناية المركزة في مستشفى رازي الى 38 سريرا، وفي عموم المحافظة الى 230 سريرا مما يغطي حاجة محافظة جيلان ومحافظة اردبيل وغرب محافظة مازندران المجاورتين.