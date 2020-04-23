قواتنا علی أهبة الإستعداد لمواجهة أی تهدید مستقبلی

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال جلسة للجنة الاستراتيجية في وزارة الدفاع اليوم الخميس خُصِصَت لبحث سبل تحقيق شعار العام الايراني الجديد وهو عام " قفزة الابتاج" .

واكد العميد حاتمي خلال الجلسة أن الصناعات الدفا عية معنية بهذا الشعار ، ومن هنا لابد من الاستفادة القصوى من الظروف والامكانات الموجودة في البلاد والقوات المسلحة لاحداث قفزة في هذه الصناعات.

واعتبر وزير الدفاع ان الاولويات والمقدمات اللازمة لتحقيق شعار قفزة الانتاج تتمثل في الادارة الثورية الجهادية ، والمعرفة الصحيحة والواقعية للتهديدات الشاملة من قبل نظام الهيمنة ، وطرق المواجهة مع الحظر الظالم ، وتقوية الارادة والثقة لدى المسؤولين ، وتنمية الدوافع الالهية ، وايجاد مصادر مالية غير مرتبطة بالميزانية الحكومية ، ووضع السياسات الاستراتيجية . /انتهى/