إيران.. لجنة الاستهلال التابعة لمكتب قائد الثورة تعلن السبت أول أيام رمضان

واشار عضو في لجنة الاستهلال التابعة لمكتب قائد الثورة الاسلامية علي رضا موحد نجاد في تصريح له مساء امس الخميس الى ان نحو 100 فريق شارك في عملية الاستهلال لشهر رمضان في مختلف مدن البلاد وقال، انه وفقا للتقارير الواصلة الى مكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية لم تتم رؤية الهلال مساء الخميس لذا فان يوم الجمعة سيكون المتتم لشهر شعبان ويوم السبت اول ايام شهر رمضان المبارك.

واصدر المكتب الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي تقريرا بهذا الصدد اعلن فيه بان فرق الاستهلال والرصد قامت بعملية الاستهلال في مختلف مناطق البلاد مساء الخميس ولم تتم رؤية الهلال في المناطق التي كانت فيها السماء صافية وكذلك في المناطق التي كانت فيها السماء غائمة او مغبرة.

هذا وقد انقسم السنة والشيعة في لبنان والعراق حول موعد بدء الشهر الفضيل؛ حيث يصوم السنة الجمعة، ويصوم الشيعة السبت.

فيما أعلن السودان وسلطنة عمان، أن رمضان سيبدأ السبت، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية (واس) أن المحكمة العليا أعلنت أن الجمعة، الأول من شهر الصيام، إثر ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر "تويتر"، أن "الجمعة، أول أيام رمضان المبارك" إثر ثبوت رؤية الهلال.

وفي الإمارات، قالت لجنة التحري إن الجمعة، غرة رمضان، بعد ثبوت رؤية هلاله مساء الخميس، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

أما بالكويت، فأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في بيان، أن "الجمعة؛ غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام"، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

أيضا، أعلنت لجنة الرؤية في البحرين، أن "الخميس؛ المتمم لشعبان وأن الجمعة؛ أول أيام رمضان‎".

في المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في بيان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الخميس.

وقالت: "عليه قررت لجنة الاستطلاع أن يكون السبت، أول أيام الشهر الفضيل".

وخارج منطقة الخليج الفارسي، أعلنت اليمن أن الجمعة أول رمضان .

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن الجمعة هو أول أيام رمضان.

وفي الأردن، أعلن مفتي عام الأردن، عبد الكريم الخصاونة، في تصريحات متلفزة، أن الجمعة غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وفي سوريا، نقلت وكالة أنباء (سانا) عن القاضي الشرعي الأول بدمشق أن الجمعة هو أول أيام رمضان.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الجمعة هو غرة الشهر المبارك بعد ثبوت رؤيه هلاله مساء اليوم.

وفي ليبيا، أعلنت دار الافتاء في طرابلس، في بيان، أن الجمعة هو أول رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال.

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة المؤقتة شرق البلاد بأن الجمعة سيكون أيضا أول شهر الصيام. وبذلك سيكون رمضان الجمعة في جميع أنحاء ليبيا.

وفي السودان، أعلن "مجمع الفقه الإسلامي" (دار الإفتاء)، في بيان، أن السبت، أول أيام رمضان، إثر تعذر رؤية هلال رمضان اليوم بالرؤية البصرية والأجهزة في المنطقة.

وأضاف: "وبذلك تقرر أن يكون الجمعة، اليوم المكمل لثلاثين من شهر شعبان 1441 هجرية، وأن يكون السبت، غرة شهر رمضان المعظم".

وفي لبنان والعراق انقسم السنة والشيعة حول موعد بدء الشهر الفضيل.

وأما في العراق، أعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني، في بيان، إن "الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن السبت، هو الأول من شهر رمضان".

وكان ديوان الوقف السني في العراق، وإقليم كردستان شمالي البلاد، أعلنا، الأربعاء، أن الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك./انتهى/