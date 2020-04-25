لاريجاني يهنئ نظرائه في الدّول الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

واعتبر لاريجاني في رسالته التي ابرقها اليوم السبت بمناسبة حلول شهر رمضان، الى رؤساء برلمانات الدول الاسلامية، أن شهر رمضان الذي هو شهر العبادة والتقرب الى الله تعالى، يشكل فرضة للدول الاسلامية من اجل التقرب والاتحاد والانسجام فيما بينها.

واضاف: انني على يقين أن الاتحاد والانسجام فيما بين الدول الاسلامية على وقع ظروف الحالية السائدة على المنطقة والعالم في ظل جائحة كورونا، سيوفر الارضية للأمن والاستقرار والصحة والسلامة في البلدان الاسلامية.

وأكد لاريجاني أن مجلس الشورى الاسلامي في ايران يرحب بتعزيز وتوطيد العلاقات البنائة والتعاون بين برلمانات الدول الاسلامية، حتى إنتهاء هذه الازمة وباقي الازمات التي تلقي بظلالها على الأمة الاسلامية./انتهى/.