ايران ... إرتفاع عدد المصابين بكورونا الى 89،328 شخصا والمتعافين أكثر من 68 الف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه وفقا لحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في 126 مختبر في أنحاء البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و134 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 89 الف و328 حالة في البلاد.

وبالاشارة الى تراجع عدد ضحايا هذا المرض قال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 76 شخص جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 5 الاف و650 شخصا.

وتابع: لحسن الحض لحد الآن قد تماثل 68 الف و193 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، فيما أن 3 الاف و375 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة./انتهى/