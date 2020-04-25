روحاني: نراقب تحركات الأمريكيين في المنطقة، لكن لن نبادر بأي تصعيد

وخلال اتصال هاتفي اليوم السبت تلقاه من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأ الرئيس روحاني الحكومة والشعب القطري وجميع مسلمي العالم بحلول شهر رمضان المبارك، معربا عن امله بان يعود هذا الشهر الفضيل على الامة الاسلامية بالكثير من الخير والبركة.

ووصف الرئيس روحاني وامير قطر العلاقات والتعاون بين طهران والدوحة بالايجابي والمتنامي، واكدا ضرورة تعزيز وترسيخ العلاقات الشاملة بين البلدين.

واشار الرئيس الايراني الى التحركات الاميركية الاخيرة في المنطقة وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترصد بدقة وتتابع انشطة وتحركات الاميركيين لكنها سوف لن تكون البادئة ابدا باي اشتباك وتوتر في المنطقة.

من جانبه هنأ امير قطر خلال هذا الاتصال الهاتفي الحكومة والشعب الايراني بحلول شهر رمضان المبارك ، مؤكدا ضرورة بذل الجهود من قبل جميع الدول للحيلولة دون اثارة التوتر بالمنطقة.