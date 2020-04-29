موقف المقاومة واضح وحاسم؛ خروج القوات الامريكية حتى اخر جندي

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن المتحدث الرسمي باسم الحركة أشار خلال مقابلة تلفزيونية مع نادي المراسلين الشباب الى استمرار حضور القوات الاجنبية في العراق، قائلا: نوجه رسالة إلى الأجانب وقوات التحالف وعلى رأسهم المحتل الأمريكي، مفادها أنه من الأفضل ان تعودوا إلى بلدانكم وتساعدوا شعبكم على مكافحة جائحة كورونا.

وتابع المهندس نصر الشمري: الآن بعد أن بات فيروس كورونا يفتك بالشعب الأمريكي، من الأفضل لحكامهم أن يتعلموا من الدول الاخرى في العالم، وإلا فإن الشعب الأمريكي لن يصبرعلى الإهمال الحكومي وضعف أداء ها.

وأضاف، بعد موت الآلاف من الأمريكيين بسبب فيروس كورونا الفتاك، أطلق البيت الأبيض سراح جنود الجيش الأمريكي في الأراضي المحتلة ليلاقوا مصيرهم الحتمي على يد قوات المقاومة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم النجباء الى استمرار حضور القوات الامريكية على الاراضي العراقية، مصرحا: لقد جرب الجيش الأمريكي بالفعل المواجهة مع الشعب العراقي، وقد أظهر أبناء العراق أنهم لن يتسامحوا أبداً مع أي قوة احتلال، بغض النظر عن قدرات العدو وامكاناته. لذلك أحذر المحتلين، واقول لهم من الأفضل أن تعودوا إلى بلدانكم قبل فوات الأوان وعليكم أن تساعدوا شعبكم وانقذوا حياتكم من قبضة سلاح المقاومة، قبل أن تلاقوا المصير المؤسف.

واجاب الشمري على سؤال حول مخطط المقاومة الاسلامية العراقية لمواجهة الحضور العسكري الامريكي، قائلا: المقاومة الاسلامية تراهن على النفس الطويل، وتؤكد أن الارض لاصحابها الحقيقيين وليست هناك قوة قادرة على أن تمنع او توقف المقاومة من اخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.

وأشار إلى ضربات المقاومة ضد المحتل الأمريكي منذ ۲۰۰۳ إلى ۲۰۱۱، مشيرًا إلى أن نتيجة هذه التجربة كانت خسارة عشرات الآلاف من القوات العسكرية الاجنبية، مما اضطر الأمريكان في النهاية الى الاستسلام لإرادة الشعب والانسحاب الكامل من الأراضي العراقية. لذلك أن الولايات المتحدة ليست قادرة بعد الآن على إعادة احتلال العراق ببضعة آلاف من الجنود.

وأعلن المهندس نصر الشمري في ختام المقابلة، إن موقفنا واضح ونهائي وحاسم، وستستمر المقاومة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات في سبيل تحرير العراق بالكامل من الشمال إلى الجنوب وطرد جميع القوات الأجنبية، بما في ذلك المحتل الأمريكي. /انتهى/