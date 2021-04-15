الاحتلال يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي العراقي/ الكشف عن اكبر خطر امريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الشمري اعتبر ان اكبر خطر على العراق حاضرا ومستقبلا هو استمرار الوجود العسكري الامريكي محذرا من ان الاحتلال بات يهدد النسيج الاجتماعي العراقي.

وصرح مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، ان المتحدث باسم الحركة خاطب الاحتلال الامريكي مؤكدا ان تحديد الخطر وكيفية التعامل معه هو وظيفة ابناء العراق الذين خرجوا بالملايين مطالبين برحيل احتلالكم البغيض وانهاء تدخل مركزكم التجسسي في بغداد المسمى (تجاوزا) سفارة.

واشار الشمري الى عدم رضوخ امريكا لارادة الشعب العراقي، مضيفا انتم اليوم تخالفون ارادة الملايين من العراقيين وتخالفون قرار البرلمان العراقي المطالب بخروجكم وتنتهكون سيادة العراق برا وجوا متناسين عمدا انه بلد حر وعضو مؤسس في الامم المتحدة.

واعتبر استمرار الوجود العسكري الامريكي اكبر خطر يهدد العراق حاضرا ومستقبلا، مذكرا ان الاحتلال بات يهدد النسيج الاجتماعي العراقي كما ان السفارة الامريكية تنشر الفساد والدمار ولها تأثير سلبي على اقتصادنا وسياستنا.

وفي الختام خاطب الاحتلال الامريكي قائلا: فقط اخرجوا من بلدنا وسنكون بخير.

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