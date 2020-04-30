نتنياهو يبحث مع وزرائه عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس

وكانت القناة 13 العبرية كشفت مساء الأربعاء، النقاب عن جلسة مباحثات سرية أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع عدد من الوزراء، لبحث عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بقطاع غزة.

وقالت القناة، إن رئيس الوزراء نتنياهو، أجرى الأسبوع الماضي، جلسة نقاش عبر الهاتف، مع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، لمناقشة الاتصالات مع حركة حماس، بشأن صفقة تبادل.

وأضافت القناة العبرية، أن هذه الجلسة كانت الأولى من نوعها، للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، وأن منسق ملف الأسرى والمفقودين، يرون بلوم، تحدث مع عائلات الجنود الأسرى، وأبلغهم بوجود اتصالات مع حماس لعقد صفقة تبادل.

يشار إلى أن هناك 4 أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس بغزة منذ خمس سنوات، هذا وما زالت حكومة نتنياهو تماطل في التقدم بملف الجنود الأسرى لدى حماس، وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة والجيش بإهمال قضية أبنائهم، المأسورين في قطاع غزة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

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