  1. الإقتصاد
٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:١٠ م

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي مايقرب 5 ملايين طن

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي مايقرب 5 ملايين طن

اعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، انه بعد 6 اشهر من تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي بلغ حجم المبادلات التجارية اكثر من 5 ملايين طن.

وقال المتحدث باسم الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي: منذ تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين ايران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الفترة من 27 اكتوبر 2019 لغاية  24 ابريل 2020، وصل حجم تجارة ايران مع هذا الاتحاد إلى 5ملايين و104 ألف و984 طنا بقيمة اكثر من مليار و782 مليون دولار.

واوضح ان حجم الصادرات الايرانية الى الاتحاد الاوراسي، بلغ مليون و344 ألف و377 طنا بقيمة قرابة 640 مليون دولار، منها 53 % الى روسيا، و23 % الى ارمينيا، و16 % الى كازاخستان.

واشار لطيفي الى ان واردات ايران من الاتحاد الاوراسي بلغ حجمها 3 ملاييين و760 أل و607 أطنان تبلغ قيمتها زهاء مليار و243 مليون دولار./انتهى/

رمز الخبر 1903791

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