منظمة تنمية التجارة تعلن تحويل الاتفاق الإيراني مع الدول الأوراسية الى تجارة حرة

وأوضح رئيس المنظمة في تقرير نشر اليوم الاحد، بأن قيمة صادرات السلع الايرانية لدول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – أرمينيا – كازاخستان)، سجلت 681 مليون دولار بالفترة المذكورة بنمو 17 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وأضاف: "عندما تبرم اتفاقية تجارة حرة بين الدول على انشاء منطقة تجارية، فمن المؤكد أنه في سياق التجارة، والمشاريع المشتركة سوف تؤثر على حركة البلد التجارية والاقتصادية، كما سيتم تبادل البضائع بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآسيوي من قبل نشطاء القطاع الخاص".

وأشار الى أن كل واردات ايران من دول الاتحاد الاوراسي سجلت 1.736 مليار دولار في فترة 27 اكتوبر/تشرين الاول 2019 حتى 19 يونيو/حزيران 2020 بنمو 13 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الحجم التجاري البيني 2.417 مليار دولار بنمو 14 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا وبالتالي إنخفاض حجم التجارة الدولية في الاشهر الاخيرة، حيث يعكس ذلك استدامة التجارة الايرانية مع دول الاتحاد وقابلية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين./انتهى/