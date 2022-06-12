إيران تُسجّل أرقاماً قياسية في التجارة الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي قائلا: "الحكومة تسجل أرقاماً قياسية في التجارة الخارجية. ضاعفنا حجم تعاملاتنا التجارية خلال 6 أشهر، وحجم التجارة الخارجية لإيران حقق رقماً قياسياً بتجاوزه عتبة 100 مليار دولار"، مشيراً إلى أنّ "معظم هذا الرقم تحقق في الأشهر التي تولت الحكومة الجديدة زمام الأمور في البلاد".

وأشار متحدّث باسم الجمارك الإيرانية إلى وصول صادرات إيران إلى أفريقيا عتبة الـ 1.2 مليار دولار، إذ قامت إيران بتصدير سلعها إلى 50 دولة أفريقيّة.

بدوره اعلن الملحق التّجاري الإيراني إلى نمو الصادرات الإيرانية إلى عمان بنسبة 126% على أساسٍ سنوي، إذ وصلت قيمة هذه الصادرات إلى 203 مليون دولار في الفترة الممتدّة بين 21 آذار/مارس و20 أيار/مايو 2022.

وأشار تقرير للبنك الدّولي إلى أنّ ارتفاع أسعار النّفط عالمياً ساهم في تدعيم حركة الصادرات الإيرانية

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