  1. إيران
٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٥١ م

شلال "لاتون"؛ اكبر شلال في ايران / صور

شلال "لاتون"؛ اكبر شلال في ايران / صور

يعتبر شلال "لاتون" الواقع بمحافظة "كيلان" شمال ايران والذي يصل طوله الى 105 مترا أكبر شلال في ايران.

    

رمز الخبر 1903842

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