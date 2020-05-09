الحرس الثوري يوزّع 117 الف رزمة معيشية في اطار مناورة الايثار في محافظة مازندران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم السبت على هامش المرحلة الثانية لمناورة المساعدة الايمانية في مدينة بابُل بمحافظة مازندران شمال ايران، اشار العميد بابائي الى توصية قائد الثورة الاسلامية حول مناورة "التراحم والتعاطف والمساعدة الايمانية" خلال شهر رمضان المبارك، قائلا، ان جميع المواطنين عملوا بتوصية قائد الثورة حيث تم خلال الايام الـ 15 الماضية تسجيل مشاهد جميلة جدا في هذا الصدد.

ونوه الى مشاركة افراد حتى من الشرائح الضعيفة والمتوسطة في مناورة المساعدة الايمانية وقال، ان المشاركة الشعبية كانت كبيرة ومدهشة وفوق توقعاتنا.

واضاف، انه تم توزيع 117 الف رزمة معيشية في اطار مناورة الايثار منذ شهرين ونصف حتى (الان) النصف من شعبان.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار الى ازمة كورونا في الغرب قائلا، ان الغرب ليس سوى سراب وقد راينا في ازمة كورونا كيف تصرف اولئك الذين كانوا يتشدقون بحقوق الانسان يوما حيث نرى اليوم انهيار حقوق الانسان الغربية.

واعتبر ان اي مكان لا تتواجد فيه ثقافة اهل البيت (ع) فان باطنه يكون عنكبوتيا حتى لو كان ظاهره ذا بهرجة زاخرة.