قمي: ستفتح المساجد انطلاقا من يوم الثلاثاء وفقا للبروتوكولات الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الإعلام الإسلامي حجة الاسلام محمد قمي، أوضح في حديث له اليوم الاثنين، أنه "بعد المتابعة المستمرة ومطالب الشعب الايراني المتدين ومحادثات عديدة مع وزير الصحة والتعليم الطبي وبعد تصريحات قائد الثورة لاقامة مجالس ليالي القدر وبعد محادثاتي مع وزيرالصحة الدكتور نمكي، تم طرح الحلول العملية لإعادة فتح المساجد والأماكن المقدسة والدينية الأخرى في البلاد".

وأضاف: "قضية إعادة فتح المساجد في البلاد، باعتبارها من أهم اهتمامات الناس والمسؤولين، ومنظمة الإعلام الإسلامي، قد جرى طرحها خلال محادثات مع مسؤولي وزارة الصحة، وخاصة وزير الصحة".

وكان قد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق أن المساجد المغلقة منذ منتصف مارس لاحتواء وباء "كوفيد-19"، ستفتح في 30 بالمئة من المناطق، وذلك بالتزامن مع تراجع عدد الوفيات المسجلة في البلاد نتيجة الفيروس.

وقال في كلمة خلال اجتماع للجنة مكافحة الوباء بثها التلفزيون الرسمي: "قررنا فتح المساجد في 132 منطقة منخفضة الخطورة (على صعيد انتشار فيروس كورونا)، واستئناف صلوات الجمعة، بالامتثال للمعايير الصحية".

وشدد روحاني على أن "احترام التباعد الاجتماعي أهم من المشاركة في الصلاة الجماعية"، ونوه إلى أن نقل المرضى للمستشفيات بسبب إصابات محتملة كان "أقل بكثير" مقارنة بالأسابيع الأخيرة، مرجعا ذلك إلى أن "ما معدله 83 بالمئة من الناس يلتزمون البروتوكولات الصحية"./انتهى/