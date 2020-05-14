اميركا تمارس ارهاب دولة وتدعم كيانا أرهابيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه التصريحات جاءت في تغريدة للمتحدث عباس موسوي في اليوم الخميس ردا على مزاعم واهية لاميركا بدعوى أن ايران لاتتعاون مع واشنطن في مكافحة الارهاب.

وأوضح في التغريدة بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون معيارا جيدا لتقييم الجهود المضادة للارهاب، حيث إنها سبق أن أوجدت ومولت وسلحت مختلف المجموعات الارهابية ومارست ارهاب دولة ودعمت كيانا ارهابيا آخر في اشارة للكيان الصهيوني.

وشدد على ضرورة أن تكف اميركا عن دورها بممارسة ارهاب دولة.

يأتي ذلك عقب إصدار الخارجية الاميركية بيانا اتهمت فيه خمس دول من بينها ايران بعدم التعاون فيما يخص "الجهود الاميركية في مكافحة الارهاب". /انتهى/