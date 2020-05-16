الاوضاع الراهنة في ظل تفشي كورونا تستوجب رفع الحظر عن ايران

وفي تصريح ادلت به لقناة "فرانس 24" دعت باشيليت اميركا الى الغاء الحظر ضد ايران وفنزويلا واكدت بان الاوضاع الراهنة تستوجب القيام بمثل هذا الاجراء للحفاظ على ارواح الناس.

واضافت، ان اعفاءات السلع الطبية من الحظر المفروض من قبل حكومة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضعيفة جدا وان الغاء او تعليق الحظر فقط يمكنه ان يكون له تاثير حقيقي في هذا المجال.

وتابعت باشيليت، ان بعض الدول تستخدم قيود مواجهة فيروس كورونا اداة لقمع حالات الاستياء.

وفي جانب اخر من تصريحها حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة من خطة الحكومة الجديدة في الكيان الصهيوني لضم اجزاء من الضفة الغربية للاراضي المحتلة واكدت بان هذه الخطوة مرفوضة ومناقضة للقوانين الدولية.