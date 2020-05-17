ايران والعراق تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين

والتقى الملحق العسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق الجنرال مصطفى مراديان مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون بمكتبه في مقر الوزارة ببغداد، اليوم السبت، اذ تم التأكيد على استمرار التعاون الامني والعسكري بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون الجاد في المجالات الدفاعية والامنية والعسكرية بين البلدين.

وثمن وزير الدفاع العراقي الدور الايراني المميز في مواجهة الارهاب والحاق الهزيمة بعصابات داعش الارهابية في سوريا والعراق.

وتخلل اللقاء اجراء اتصال هاتفي بين وزير الدفاع العراقي ونظيره الايراني قدم فيه الاخير التهاني لمناسبة تسلمه منصب وزير الدفاع فضلا عن مناقشة السبل الكفيلة بتطوير افاق التعاون المشترك بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث التحركات الاخيرة للخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي في العراق والتأكيد على تقوية وتفعيل نشاطات المركز الرباعي الاستخباري والذي يضم كلا من ايران والعراق وروسيا وسوريا، والاستمرار في مكافحة الارهاب والعصابات الارهابية في المنطقة.

وكان المركز الرباعي لتبادل المعلومات الاستخبارية والذي يضم دول ايران والعراق وروسيا وسوريا قد تم تشكيله عام 1915 ميلادي وبدأ نشاطه الاستخباري في التعاون المشترك بين البلدان الاربعة لمكافحة الارهاب في المنطقة بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مساحات شاسعة من الاراضي وعدد كبير من المدن والمحافات في العراق وسوريا.

ويقوم المركز الرباعي بالتعاون المشترك مابين البلدان الاربعة لتقديم معلومات استخبارية عن تنظيم داعش الارهابي ونشاطاته وتحركاته في العراق وسوريا خصوصا وفي المنطقة هموما، وكان لهذا التحالف الرباعي دور كبير ومميز في الحاق الهزيمة بداعش واخراجه من سوريا والعراق.