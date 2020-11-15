قائد البحرية في الحرس الثوري: نحن مستعدون للتعاون عسكري مع البحرية العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، الادميرال علي رضا تنكسيري مساء اليوم الأحد، قال: "نحن مستعدون لأي تعاون في الأمور العسكرية مع البحرية العراقية".

ونقلا عن الحرس الثوري، التقى قائد البحرية في الجيش العراقي الصديق والشقيق، اللواء أحمد جاسم المعارج، مساء اليوم الأحد، مع قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، الادميرال علي رضا تنكسيري، في مقر القيادة البحرية للحرس الثوري في طهران، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بينهما لتعزيز الأمن الإقليمي المستدام بين البلدين.

وخلال اللقاء، حيا قائد البحرية في الجيش العراقي الصديق والشقيق، الأدميرال التنكسيري، قائد البحرية العراقية، وقال: " نحن مستعدون للتعاون مع البحرية العراقية في أي مسائل عسكرية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للقوات البحرية العراقية ".

ومن جانبه اعرب قائد البحرية العراقية، اللواء أحمد جاسم المعارج، عن رضاه للترتيبات التي تمت للقاء الأميرال تنكسيري، ورحب بأي تعاون عسكري من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال انه بالنظر إلى الصناعات العسكرية المتقدمة للدول الأوروبية، يمكنني القول بان الجمهورية الاسلامية في المجال العسكري لا ينقصها اي شيء مقارنة بتلك الدول وتعتبر من بين الدول المتقدمة.

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