قائد القوة الجوية الايرانية يلتقي بنظيره العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة الجوية للجيش الايراني، العميد الطيار عزیز نصیر زادة، التقى بنظيره العراقي، شهاب جاهد علي، خلال مباحثات لتعزيز العلاقات وتوطيد التعاون بين البلدين.

وعقب الاجتماعات، التقى قائد القوات الجوية للجيش الايراني، العميد الطيار عزيز نصير زادة، بنظيره العراقي، شهاب جاهد علي، في مقر القيادة العامة، وناقشا مجالات التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين.

وأكد الجانبان في هذا الاجتماع على مجالات عمل المشترك التي تتضمن: التعاون الفني، وصيانة أنظمة الطيران المأهولة وغير المأهولة، وتدريب القوى العاملة على التفاعل الثنائي البناء.

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