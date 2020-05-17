العثور على جثة السفير الصيني لدى الكيان الصهيوني داخل مقر إقامته

وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

يذكر أن الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاما، تولى منصب سفير بلاده لدى الكيان الصهيوني في فبراير الماضي.