العثور على جثة السفير الصيني لدى الكيان الصهيوني داخل مقر إقامته

وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.
يذكر أن الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاما، تولى منصب سفير بلاده لدى الكيان الصهيوني في فبراير الماضي.
أكدت خارجية الكيان الصهيوني صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير الصين لدى الكيان، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.
وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.
يذكر أن الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاما، تولى منصب سفير بلاده لدى الكيان الصهيوني في فبراير الماضي.
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