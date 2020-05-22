  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٤٢ ص

موسوي متسائلا: لِمَ يخشى الأوروبيون من إجراء استفتاء في فلسطين كحل دائم؟

موسوي متسائلا: لِمَ يخشى الأوروبيون من إجراء استفتاء في فلسطين كحل دائم؟

انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي"، في تغريدة على حسابه في تويتر، "اسر اوروبا على يد اللوبي الصهيوني"، ووصفه بالأمر المثير للغرابة والتعجب.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية بانه اضاف موسوي اليوم الجمعة في تغريدة له على تويتر ان اسر اوروبا من قبل اللوبي الصهيوني مذهل وفشلت اوروبا تاريخيا في وقف انتهاك القانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني.
وتسائل موسوي عن اسباب الخوف من اجراء  "الاستفتاء" في فلسطين كحل دائم.

ويعتزم الكيان الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن، التي احتلها خلال حرب عام 1967 ، إلى أراضيه اعتبارًا من الشهر المقبل.

ووصف الاتحاد الأوروبي هذا الاجراء بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي وحذر من عواقبها./انتهى/

رمز الخبر 1904341

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي