ايران ... أكثر من 104 الف شخصا يتعافى من كورونا و إجمالي الوفيات 7،359 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأحد، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و869 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 133 الاف و521 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 59 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و359 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 104 الف و72 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و633 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 781 الف و 286 شخصا لفحص كورونا في المختبرات الفحص الطبي بالبلاد. /انتهى/.