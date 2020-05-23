  1. إيران
٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٤٨ م

المتحدث باسم الخارجية:

إيران أصبحت قدوة في تحطيم سلاسل التبعية والعقوبات

إيران أصبحت قدوة في تحطيم سلاسل التبعية والعقوبات

هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية بمناسبة تحرير مدينة "خرمشهر"، قائلا ان الايرانيين أصبحوا ابطالا في فك سلاسل التبعية والعقوبات.

وأفادت ومهر للأنباء، أن موسوي هنأ من خلال تغريدة له على موقع تويتر بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة "خرمشهر" ، معتبرا أن الازمات كسبيكة لقياس الصمود لدى الشعوب، وأن الشعب الايراني قد اصبح بطلاً في فك سلاسل التبعية والعقوبات والجائحة العالمية.

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الايرانية: أن الشمس المشرقة دوما في مدينة خرمشهر ونخيلها الشامخ يحكي بصدق رواية ملحمة الحرية في هذه المدينة. أن ايران الاصيلة لا ترضخ للأسر.

وفي نهاية قال موسوي: من الخطأ اعادة الاختبار لمن نجح فيه في السابق. أهنأ بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر./انتهى/.

رمز الخبر 1904383

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