إيران أصبحت قدوة في تحطيم سلاسل التبعية والعقوبات

وأفادت ومهر للأنباء، أن موسوي هنأ من خلال تغريدة له على موقع تويتر بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة "خرمشهر" ، معتبرا أن الازمات كسبيكة لقياس الصمود لدى الشعوب، وأن الشعب الايراني قد اصبح بطلاً في فك سلاسل التبعية والعقوبات والجائحة العالمية.

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الايرانية: أن الشمس المشرقة دوما في مدينة خرمشهر ونخيلها الشامخ يحكي بصدق رواية ملحمة الحرية في هذه المدينة. أن ايران الاصيلة لا ترضخ للأسر.

وفي نهاية قال موسوي: من الخطأ اعادة الاختبار لمن نجح فيه في السابق. أهنأ بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر./انتهى/.