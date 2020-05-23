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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٤٦ م

فنزويلا تحذر الامم المتحدة من عدوان أمريكي على الناقلات الايرانية

فنزويلا تحذر الامم المتحدة من عدوان أمريكي على الناقلات الايرانية

حذر السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة من اقدام الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف ناقلات النفط الإيرانية التي تنقل البترول إلى بلاده.

وقال صامويل مونكادا: " أن فنزويلا قد حذرت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء أمس الجمعة من احتمالية وجود تهديد عسكري أمريكي على السفن الإيرانية التي تنقل النفط إلى فنزويلا".  

و كتب مونكادا عبر صفحته على موقع (تويتر) مرفقا الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة : " لقد قمنا اليوم بإخطار مجلس الأمن الدولي و الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن وجود تهديد وشيك باستخدام القوة العسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد السفن الإيرانية التي تحمل الوقود إلى فنزويلا . و هو أمر يعتبر عمل حربي وفقا للقانون الدولي ".

و الجدير بالذكر أنه خلال خطاب في مؤتمر افتراضي لمجلس الأمن الدولي ، و الذي عقد يوم الأربعاء الماضي ، قال مونكادا أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بخلق العقبات أمام ناقلات النفط الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا يعتبر جريمة ضد الإنسانية .

كما و ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية فرض حظر جديد على إيران لمنع تصدير نفطها إلى فنزويلا . 

رمز الخبر 1904397

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