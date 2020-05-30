قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطاباً في ذكرى رحيل الامام الخميني (ره)

واعلن امين اللجنة المركزية لاقامة مراسم ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) محمد علي انصاري بان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي سيلقي يوم الاربعاء خطابا في الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني(ره).

وأضاف: بناءا على التعليمات الصحية اتباعا لسيرة الامام الخميني الراحل (رض) الذي كان ملتزما بها كثيرا، فقد قررنا الغاء مراسم احياء ذكرى رحيل الامام في المرقد الطاهر ولهذا السبب لن يكون بامكان عشرات الالاف بل مئات الالاف من القيام بهذه الزيارة والاستماع الى خطاب سماحة القائد.

وتابع: لكننا نبشر المواطنين الاعزاء بان سماحة قائد الثورة سيتحدث الى الشعب مباشرة في ذكرى رحيل الامام (يوم الاربعاء 3 حزيران /يونيو) عبر الاذاعة والتلفزيون والاجواء الافتراضية ومكبرات الصوت للمساجد والحسينيات والتكايا.

واوضح بانه سيتم في المناطق ذات الحالة البيضاء من حيث نسبة تفشي فيروس كورونا تنظيم برامج خاصة بالمناسبة كما ستنظم برامج خاصة في دول مثل لبنان والعراق.

وصرح بانه ستكون هنالك برامج يوم 2 حزيران في سياق معالجة الحرمان وقال ان لجنة تنفيذ اوامر الامام ستطلق المرحلة الثانية من مناورة التعاطف الايماني من مرقد الامام حيث سيتم توزيع 4 ملايين رزمة معيشية في مختلف انحاء البلاد.

وصرح بانه سيتم ايضا توقيع عقد من قبل لجنة تنفيذ اوامر الامام مع 7 بنوك لتوفير 180 الف فرصة عمل للمتضررين من فيروس كورونا وكذلك انشاء وحدات سكنية لـ 3500 اسرة معسرة ذات شخصين معاقين لكل منها.