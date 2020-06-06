ايران ... رصد 2,889 حالة اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في المختبرات خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و886 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 167 الاف و 156 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 63 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 8 الاف و134 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 129 الف و741 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و 573 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف: لحد الان اجري مليون و40 الف وي 289 فحص كورونا في البلاد. /انتهى/.