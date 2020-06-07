حزب الله وحركة أمل والحريري يحذرون من إندلاع فتنة طائفية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن حزب الله عقّب على مقطع الفيديو هذا ببيان قال فيه:"على أثر الهتافات المسيئة وما بتم تداوله على بعض شبمات التواصل الإجتماعي في هذا الشأن، أولاً: ما صدر من إساءاتوهتافات من قبل بعض الأشخاص مرفوض ومستنكر ولا يعبر إطلاقاً عن القيم الأخلاقية والدينية لعامة المؤمنين والمسلمين. ثانياً: يذكّر حزب الله بالموقف الشرعي والديني لسماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي (حفظه الله) وفتواه المعروفة بحرمة التعرض لزوجات الرسول (ص) وأمهات المؤمنين وعامة مقدسات المسلمين".

وأضاف الحزب في البيان الذي نشر على موقع قناة المنار التابعة له:"إننا نحذر بشدة من مسببي الفتن والمستفيدين منها وكل أولئك الذين يروجون للفتنة ويدعون لها، ونرفض بشطل تام كل ما يمكن أن بؤدي إلى التفرقة والإختلاف والتوتر الذهبي والطائفي والديني".

ومن جهته نشر "سعد الحريري" رئيس الوزراء السابق، سلسلة تغريدات على صفحته قال فيها:"أتوجه إلى كافة المواطنين الذين هالهم التعرض لأم المؤمنين السيده "عائشة رضي الله عنها"، منبهاً إلى إلتزام حدود الوعي والحكمة وعدم الإنجرار لأي ردات فعل يمكن أن تهدد السلم الأهلي وتفسح في المجال أمام الجهلة لإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد".

وتابع قائلاً:"إن أي تطاول على السيدة عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها)، لهو أمر مشين ومرفوض أصابنا جميعا في الصميم، حيث شكل إهانة لكل المسلمين دون إستثناء، وهو ما كان محل إستنكار وإدانة عن أولي الأمر في السياسة ورجال الدين من أخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن أهل السنة ودار الفتوى تحديداً. ندائي إلى كافة الأهل والأحبة في كل المناطق أن نأخذ بدعوة دار التوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية "لعن الله الفتنة ومن يوقظها".

وحذر رئيس "حركة أمل" ورئيس مجلس النواب "نبيه بري" من إندلاع فتنة طائفية بين جمهور المسلمين في لبنان ونوّة إلى عدم زعزعة الأمن والإستقرار بين الطوائف.



