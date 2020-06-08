ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد "أوبك+" تخفيضات الإنتاج

بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.

وفي حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

وفي وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية يوليو 2020.

في أعقاب اجتماع دول "أوبك+"، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن تمديد اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، سيؤثر إيجابا على السوق النفطية.

وأضاف الوزير، أن الأهم هو تأكيد الجميع على تعهداتهم بتنفيذ الصفقة 100%، مشيرا إلى أن "هذا التزام له أهمية كبيرة وتأثير الخطوات المشتركة على السوق سيكون إيجابيا".