سفير امريكي سابق : دونالد ترامب يذكرني بالدكتاتور الإيطالي "موسوليني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "أنتوني غاردنر" السفير الأمريكي السابق لدى الاتحاد الأوروبي منزعج من لغة ترامب وطريقته في "اللعب".

وقال:"لبضع سنوات، انزعجت من أشياء كثيرة يتشاركها "ترامب" مع "موسوليني"، الذي فر اجدادي بسببه من إيطاليا عام 1938″.

وعلق "غاردنر" الذي عمل سفيراً في عهد الرئيس السابق "باراك أوباما" على رد فعل "ترامب" على وحشية الشرطة ومعاملة الأقليات بعد وفاة "جورج فلويد" بعد أن وضع ضابط شرطة أبيض ركبته على عنقه اثناء اعتقاله، قائلا:" من المخيب للآمال للغاية، ومن المحبط للغاية أن يكون هناك رئيس للولايات المتحدة يقوم بشكل علني بإثارة الانقسامات العرقية والتحريض عليها من أجل تنشيط جزء من قاعدته"./انتهى/