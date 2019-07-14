خبير سياسي أمريكي: الموقعون على الاتفاق النووي يعارضون عودة العقوبات على إيران

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن بلومبيرغ ان السياسي الأمريكي الذي كان أحد مصممي العقوبات الأمريكية على طهران في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأشار إلى قضية" عودة العقوبات السريعة على إيران" واعتبرها أن هذه الفقرة كانت احد امتيازات الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك اوباما.

وأوضح ان هذه المادة كانت مرضية حتى بالنسبة للرئيس الحالي دونالد ترامب، منوها إلى أنه ووفقا لهذا الاختيار فإن أي أحد في الاتفاق النووي كان بامكانه المطالبة بتفعيل هذه المادة وعودة العقوبات على ايران بشكل سريع لكن الآن قد تغيير المعادلة.

قال الخبير السياسي الأمريكي والدوبلوماسي في عهد الرئيس السابق " ريتشاد نفيو" إن الموقعين على الاتفاق النووي لا يرغبون بعودة العقوبات الدولية على ايران.