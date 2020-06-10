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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٢٦ م

السفير الإيراني في لندن يستهجن تصريحات نظيره الأميركي بشأن المواطنين الإيرانيين

السفير الإيراني في لندن يستهجن تصريحات نظيره الأميركي بشأن المواطنين الإيرانيين

استهجن السفير الايراني في بريطانيا "حميد بعيدي نجاد"، اليوم الأربعاء، تصريحات نظيره الاميركي "فودي جونسون" فيما يخص اطلاق سراح المعتقل الايراني "مراد طاهباز" ووصفها بالتدخلية والمخزية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورد علی حساب بعيدي نجاد الشخصي في موقع تويتر، في الاشارة الى الاضطرابات الاخيرة الجارية في اميركا وقمع المحتجين على التمييز العنصري من قبل رجال الشرطة، إن السفير الاميركي في بريطانيا الذي يرفع مواطنوه شعار "السود مهمون" حيث يقمعون بوحشية في اميركا وينبغي له الشعور بالخجل جراء اطلاق الاكاذيب على اعتقال مواطن ايراني.

وتساءل: ألا يشاهد، عبر النافذة، عشرات آلاف المواطنين في لندن يطالبون اميركا بإنهاء العنف ضد الابرياء واحترام حقوق الانسان؟

وكان السفير الاميركي في لندن فودي جونسون قد دعا، في تغريدة على تويتر، الى اطلاق سراح المعتقل الايراني مراد طاهباز ووصف اعتقاله بغير العادل على حد زعمه.

ويشار الى ان طاهباز أحد المتهمين في ملف مايسمى بـ"نشطاء البيئة" واعتقل بتهمة التعاون مع اميركا والكيان الصهيوني والتجسس لصالح السي آي ايه والموساد.

رمز الخبر 1904900

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