وزارة "أمن" الاحتلال: نعالج 16.500 جندي وضابط منذ 7 أكتوبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، أنّ شعبة إعادة التأهيل في وزارة "أمن" الاحتلال الإسرائيلي، عالجت منذ بداية الحرب 16.500 جندي وضابط جريح.

وأشارت القناة، وفق بيانات وزارة "أمن" الاحتلال، أنّ 7300 من الجنود والضباط في "الجيش" الإسرائيلي الذين يتلقّون العلاج، "يعانون من أزمات نفسية".

وفي سياق متصل، حذّر الرئيس السابق لمجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي، يعقوب نيغل، من أزمة خطيرة في القوة البشرية داخل "الجيش" الإسرائيلي، موضحاً أنّ هذه الأزمة كانت قبل يوم الـ7 من أكتوبر 2023، وأصبحت أكثر إلحاحاً بعد ذلك.

وأضاف نيغل أنّ الأزمة تشمل نقصاً في صفوف المجنَّدين وخدمة الاحتياط، فضلاً عن ضعف في الخدمة الدائمة.