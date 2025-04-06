سياسات ترامب بين الصدمات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية (حتى أبريل 2025)

وكالة مهر للأنباء - نجاح محمد علي: تناول نجاح محمد علي المحل السياسي العراقي الى أبعاد سياسات ترامب حيث أكد أن هذه السياسات يمكن أن يترك الصدمات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية المتعددة للولايات المتحدة وركود اقتصادي متوقع وفي المقابل تؤدي الى نمو الاقتصاد الصيني بنسبة و زيادة النفوذ الروسي في 14 دولة جديدة وتعافي الاقتصاد الإيراني. واعتبر هذه السياسات تظهر نتائج منها:

1. الصدمة الجمركية: قرارات وتداعيات موسعة

- التفاصيل التنفيذية:

- آلية التطبيق: فرضت الرسوم بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، مع إجراءات تعويضية محدودة للشركات الأمريكية المتضررة

- القطاعات الأكثر تضرراً: الإلكترونيات (خسائر 32 مليار دولار)، السيارات (21 مليار)، السلع الاستهلاكية (18 مليار)

- ردود الفعل الدولية: تقديم الصين والاتحاد الأوروبي شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية

- تحليل أعمق للآثار:

- تأثيرات القطاع المصرفي: خسائر 7 كبرى البنوك الأمريكية بلغت 42 مليار دولار في أسبوع

- حركة الشحن العالمية: انخفاض بنسبة 15% في حركة الحاويات عبر المحيط الهادئ

- سلاسل التوريد: اضطراب في 78% من سلاسل توريد الشركات متعددة الجنسيات

2. المعضلة الاستراتيجية المعززة

- بيانات إضافية عن إعادة التصنيع:

- 68% من الشركات الأمريكية تعتزم الإبقاء على عملياتها في آسيا رغم الضغوط

- 12% فقط من الشركات بدأت نقل جزئي للعمليات لأمريكا

- تكاليف الانتقال المتوقعة: 280-320 مليار دولار للقطاع الخاص

- أزمة الطاقة الموسعة:

- إغلاق 17% من آبار النفط الصخري بسبب عدم الجدوى الاقتصادية

- خسائر قطاع الطاقة الأمريكي: 34 مليار دولار في الربع الأول 2025

- تأثيرات التوظيف: فقدان 78,000 وظيفة مباشرة في قطاع الطاقة

3. الملف الإيراني المعمق

- التحليل العسكري الموسع:

- التمركز الأمريكي: زيادة القوات إلى 45,000 في خليج فارس

- القدرات الإيرانية: نشر 1,200 صاروخ باليستي على السواحل

- سيناريوهات إغلاق هرمز: محاكاة أمريكية توقع خسائر 18 مليار دولار يومياً

⁃ سيناريوهات إغلاق باب المندب : • تهديد إمدادات الطاقة، فباب المندب يُعد مسارًا رئيسيًا لنقل النفط من دول المنطقة الغنية بالنفط إلى أوروبا وأميركا. أي اضطراب في هذه المنطقة قد يؤثر على أسعار النفط عالميًا.

- تحالفات إقليمية جديدة:

- اتفاقية الدفاع المشترك الإيرانية-الروسية (فبراير 2025)

- مناورات بحرية صينية-إيرانية بمشاركة روسية المسماة "الحزام الأمني البحري 2025" أقيمت في ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي إيران والمطل على بحر عمان. (مارس 2025)

- زيادة التبادل التجاري العراقي-الإيراني بنسبة 37%

4. الكارثة اليمنية المفصلة

- مؤشرات الفشل العسكري :

- نسبة سيطرة القوات المسلحة اليمنية : من 80% إلى 85% خلال 2025

- خسائر التحالف: 143 طائرة مسيرة أسقطت منذ يناير 2025.

- التكلفة البشرية: 3,200 ضحية سعودية إضافية.

⁃ تمكن اليمن خلال أقل من عام ونصف من كسر هيمنة أمريكا في البحر الأحمر، في مشهد اعتبره الكثير من المراقبين تطوراً استراتيجياً غير مسبوق، وتحدياً للسيطرة التقليدية التي مارستها البحرية الأمريكية لعقود من الزمن،

⁃ ونجحت القوات المسلحة اليمنية في فرض حصار بحري على الملاحة الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر العربي منذ نوفمبر 2023م مفتتحة بذلك جبهة إسناد قوية للمقاومة الفلسطينية رداً على العدوان وحصار الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

- الانعكاسات الاقتصادية:

- تكلفة العمليات السعودية خلال فترة العدوان : 3.2 مليار دولار شهرياً

- خسائر قطاع النفط السعودي: انخفاض الإنتاج 18%

- تأثيرات على أرامكو: انخفاض القيمة السوقية بنسبة 22%

⁃ يمكن أن تتضاعف هذه الخسائر إذا استمر العدوان الأمريكي على اليمن و تطورت الأحداث بتنفيذ ترامب حماقة ضرب إيران.

5. المأزق الداخلي الموسع

- الانقسام السياسي:

- 42% من أعضاء الحزب الجمهوري يعارضون سياسات ترامب علناً

- تقديم 5 مشاريع قوانين للحد من صلاحيات الرئيس التجارية

- الأوضاع الاقتصادية الداخلية:

- معدل التضخم السنوي: 8.7% (أعلى مستوى منذ 1982)

- الدين العام: تجاوز 36 تريليون دولار

- تصنيفات ائتمانية: تخفيض موديز لتصنيف أمريكا إلى Aa2

6. التحول الجيوسياسي المعزز

- التحالفات الجديدة:

- اتفاقية التجارة الصينية-الأوروبية (تغطي 43% من الاقتصاد العالمي)

- تحالف الطاقة الروسي-الإيراني-الهندي (يغطي 28% من احتياجات الطاقة العالمية)

- نظام المدفوعات البديل (تبني 19 دولة نظاماً خارج السويفت)

توصيات معززة للدول المعنية

*لإيران والعراق*:

- الاستثمار في التقنيات المحلية: تطوير صناعات بديلة بنسبة 40% خلال 3 سنوات

- التكامل الاقتصادي: زيادة التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار سنوياً

- التعاون الأمني: إنشاء قوة ردع مشتركة قوامها 150,000 جندي.

⁃ تصفير إعتماد الميزانية على مداخيل النفط ومشتقاته.

⁃ بالنسبة للعراق أيضاً تحرير واردات النفط من الهيمنة الأمريكية (الفيدرالي الأمريكي).

*للأطراف الإقليمية*:

- صندوق النقد البديل: إنشاء نظام مالي إقليمي برأسمال 50 مليار دولار

- التدريبات المشتركة: إجراء 12 مناورة عسكرية مشتركة سنوياً

- البنية التحتية المشتركة: استكمال 5 مشاريع كبرى للطاقة والنقل

المصادر المعتمدة المعززة:

- تقارير صندوق النقد الدولي (أبريل 2025)

- دراسات مركز راند للبحوث

- وثائق مجلس الأمن القومي الأمريكي المسربة

- بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الرسمية

التحليل الاستراتيجي:

تشير المعطيات إلى أن سياسات ترامب تقود أمريكا نحو "عاصفة كاملة" تجمع بين:

1. ركود اقتصادي متوقع (نمو -1.5% في 2026)

2. عزلة جيوسياسية غير مسبوقة

3. أزمات اجتماعية داخلية

4. تآكل القوة العسكرية الناعمة

في المقابل، تشهد القوى المنافسة:

- نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3%

- زيادة النفوذ الروسي في 14 دولة جديدة

- تعافي الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.8%

- صعود العملات البديلة (اليوان 28% من الاحتياطيات العالمية).

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