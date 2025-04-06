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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٠٠ م

فريق المصارعة الحرة الإيراني يفوز بـ 7 ميداليات ذهبية في الالعاب الاولمبية المدرسية

فريق المصارعة الحرة الإيراني يفوز بـ 7 ميداليات ذهبية في الالعاب الاولمبية المدرسية

فاز فريق المصارعة الحرة الإيراني بـ 7 ميداليات ذهبية وفضيتين، وميدالية برونزية واحدة خلال حضوره في الالعاب الاولمبية المدرسية بستضافة صربيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احرز الميداليات الذهبية للمنتخب الايراني كل، من عرشيا محمدي في وزن 41 كجم، وحامد براتلو في وزن 48 كجم، وأحمد رضا سالارونديان في وزن 52 كجم، وأمير علي مزرعه في وزن 57 كجم، ومحمد مهدي زاده في وزن 62 كجم، وهومن كلهري في وزن 68 كجم، وأمير علي أميني في وزن 85 كجم.

والفضيتان، تقلدها المصارعان "حسين تيموري للوزن 44 كجم، و"إيليا عباسبور"، للوزن 75 كجم.

كما فاز الايراني "أرفين حاجي بيك" بالميدالية البرونزية في منافسات الوزن 38 كجم ضمن بطولة الالعاب المدرسية الاولمبية التي انطلقت اليوم الأحد في مدينة "زلاتيبور" الصربية.

رمز الخبر 1956305

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